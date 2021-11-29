Мишустин одобрил проект соглашения с Узбекистаном по "Агроэкспрессу"

Премьер-министр РФ одобрил проект российско-узбекистанского соглашения об ускоренных железнодорожных перевозках по системе "Агроэкспресс". Теперь документ – после окончательного согласования с Ташкентом – может быть подписан.

Глава российского правительства Михаил Мишустин одобрил согласованный ранее Москвой и Ташкентом проект соглашения, посвященного работе системы ускоренных перевозок по железной дороге, которая называется "Агроэкспресс". Соответствующее распоряжение премьера размещено на официальном ресурсе.

В документе уточняется, что проект был представлен МЭР и согласован с МИД РФ. Он также был изначально проработан с руководством Узбекистана.

Стороны соглашения – правительства РФ и РУз. Оно определяет взаимодействие Москвы и Ташкента в рамках системы "Агроэкспресс".

В распоряжении также содержится поручение для МЭР и МИД: провести переговоры с Ташкентом. Когда стороны достигнут окончательной договоренности – подписать от лица российского правительства соответствующее соглашение. При этом в проект могут быть внесены изменения, которые не будут иметь принципиального значения.

Напомним, что "Агроэкспресс" представляет собой сервис компании "РЖД Логистика". В его работе участвует также "Российский экспортный центр". Служба занимается ускоренными поставками грузов, относящихся к АПК. Места назначения – Китай, Узбекистан и государства СНГ. Для перевозок используются контейнерные поезда.