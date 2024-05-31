Иран отказывается от сотовых телефонов Motorola

Власти Ирана запрещают продажу и использование гражданами страны мобильных телефонов американской компании Motorola, некогда весьма популярных во всем мире – причиной запрета названы взрывы аналогичных устройств.

Власти Ирана запретили ввоз и использование в стране сотовых телефонов, произведенных на заводах американской корпорации Motorola и изготавливаемых по ее лицензии во многих странах, пишет информационный портал Digiato.

Многие интернет-магазины уже удалили модели этого производителя из своих каталогов, а на страницах тех из них, где они еще отражаются, стоит новый статус: "нет в наличии", передает ТАСС.

Запрет распространяется не только продажу и использование этих мобильных телефонов – параллельно действует запрет на регистрацию их в стране.

Как поясняют иранские власти, запрет введен из-за опасности взрывов этих устройств, как это уже было в Ливане.

Ранее заместитель министра торговли, промышленности и недропользования ИРИ Мохаммад Мехди Барадаран перед своим уходом с поста объявил, что Иран введет запрет на использование телефонов этой марки.