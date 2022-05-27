Вестник Кавказа

Иран начал возводить стены на границах

Иран начал возводить стены на границах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ирана подтвердили начало строительства стен на восточных границах. В начале осени в Исламской Республике закончили возводить стену на афганской границе.

В Иране приступили к строительству стен на восточных границах. Об этом рассказал командующий погранполицией Исламской Республики.

"Реализация этого плана направлена на предотвращение контрабанды топлива и товаров, в особенности наркотиков. Еще одна цель строительства стены – недопущение нелегальной миграции"

– Ахмад Али Гударзи

Он уточнил, что стены планируется возвести в пяти провинциях на границе с двумя странами – Афганистаном и Пакистаном.

По словам командующего погранслужбой, стены на этих границах – приоритет для ИРИ. Он объяснил, что это связано с тем, что через данные участки в республику попадает примерно 80% наркотических средств.

Напомним, в прошлом месяце в Иране завершили строительство 10-километровой стены на афганской границе. В планах построить еще 50 км стены.

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