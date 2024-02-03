Вестник Кавказа
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Первый турецкий космонавт вернулся на Землю

Первый турецкий космонавт вернулся на Землю
© Фото: Anadolu
Сегодня состоялось возвращение на Землю первого турецкого астронавта вместе с остальными членами космической миссии Ах-3. Путешествие на МКС заняло у команды больше двух недель.

Турецкий астронавт Альпер Гезеравджи вернулся из космического путешествия на Землю. Информацию об этом опубликовали турецкие СМИ.

Миссия Ах-3 стартовала 19 января на корабле Crew Dragon к Международной космической станции.

На МКС турецкий космонавт реализовал несколько опытов.

Отмечается, что возвращение команды отменялось несколько раз из-за плохих погодных условий.

После возвращения космонавта ждет долго восстановление, так как после пребывания в космосе из-за невесомости происходит отток жидкости в голову. По этой причине может произойти ухудшение зрения.

Полное восстановление происходит в течение года.

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