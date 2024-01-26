Возвращение космического корабля Dragon откладывается

Земля не принимает – компании Илона Маска пришлось перенести возвращение с МКС космического корабля Dragon с командой Axiom-3, в состав которой входит и турецкий астронавт Альпер Гезеравджи: причиной стала погода на побережье Флориды.

Возвращение на Землю космического корабля Dragon с командой Axiom-3 перенесено на 5 февраля из-за неблагоприятных погодных условий на побережье Флориды, сообщила компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX в соцсети Х.

"Космический корабль Dragon и экипаж Ax-3 не покинет Международную космическую станцию (МКС) до 5 февраля из-за неподходящих погодных условий на побережье Флориды"

- компания SpaceX

Пока специалисты компании продолжат вести мониторинг погоды во Флориде, команда на вылет космического корабля будет дана только после нормализации погодной обстановки, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

Столь пристальный интерес всей Турции к этому космическому полету вполне понятен: ведь ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX 18 января унесла в космос со стартового комплекса 39В Космического центра имени Кеннеди в американском штате Флорида первого астронавта страны Альпера Гезаравджи – все это время он работал на МКС в составе экипажа Ax-3 вместе с астронавтами Майклом Лопес-Алегриа из США, Вальтером Вилладеи из Италии и Маркусом Вандтом из Швеции.