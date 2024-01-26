Первый турецкий астронавт возвращается на Землю

Завтра, 3 февраля, на Землю с МКС вернется космическая миссия Axiom-3, в составе которой находится первый турецкий астронавт Альпер Гезеравджи.

Завтра, в субботу, 3 февраля, Международную космическую станцию (МКС) покинет космическая пилотируемая миссия Axiom-3 (Ax-3), в составе экипажа которой работает первый турецкий астронавт Альпер Гезеравджи.

Сегодня в 17:50 по турецкому времени (соответствует мск) для экипажа миссии на МКС пройдет церемония прощания, которая будет транслироваться в прямом эфире на страницах компании Axiom Spacе в социальных сетях, сообщает турецкое информационное агентство Anadolu со ссылкой на министерство промышленности и технологий Турции.

В обратный путь, который займет 12 часов, космический корабль отправится в 14:00 по турецкому времени, а его посадка пройдет в одной из семи потенциальных точек приземления, расположенных в Атлантическом океане к востоку от американского штата Флорида.