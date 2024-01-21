Турция отправит свою ракету в космос

В рамках своей космической программы Турция планирует запустить в космос собственную ракету. Такие масштабные планы озвучил президент страны.

После отправки на орбиту своего первого астронавта Турция рассчитывает пойти дальше и запустить в космос ракету, заявил турецкий лидер.

"Даст Бог, в ближайшие годы мы отправим в космос собственную ракету с астронавтами, которых мы подготовили в рамках этих программ"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Первый турецкий астронавт

В данный момент на МКС находится первый в истории турецкий астронавт. Точнее, пилот ВВС Турции, прошедший специальную подготовку, стал космическим туристом. Впрочем, Альпер Гезеравджи проведет на станции и ряд научных исследований.

Корабль Crew Dragon стартовал 18 января, 20 января успешно совершилась стыковка. Вместе с турецким пилотом на орбитальную станцию прибыли итальянский пилот и европейский астронавт.

Все трое пробудут на МКС порядка двух недель.