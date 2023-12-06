Иран впервые отправил в космос спутник на собственной ракете-носителе

Накануне в космос впервые была успешно отправлена иранская ракета-носитель "Гаем-100", которая доставила на околоземную орбиту спутник "Сорайя".

Накануне Иран вывел на орбиту Земли исследовательский спутник "Сорайя" – это стало историческим достижением благодаря тому, что доставила его на высоту 750 км с космодрома "Шахрод" иранская трехступенчатая твердотопливная ракета "Гаем-100" малой грузоподъемности, которую отправили в полет аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Это был уже третий по счету пуск подобной ракеты и первый успешный орбитальный полет на высоту выше 500 км, который увенчался успехом – спутник массой 50 кг был выведен на околоземную орбиту, передает иранское информационное агентство ИРНА.

Вскоре за "Гаем-100" последуют и другие ракеты-носители: уже строятся "Гаем-105", "Гаем-110" и "Гаем-120", которые будут нести значительно большую полезную нагрузку и позволят Тегерану освоить новый для него сегмент космоса.

Успешный запуск первой иранской трехступенчатой ракеты-носителя - это историческое достижение в космической промышленности Ирана, заявил сегодня спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.