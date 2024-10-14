SpaceX поможет Узбекистану с освоением космоса

Узбекистан работает над собственной космической программой. Помощь в проекте готова оказать американская корпорация SpaceX.

Узбекистан налаживает партнерские связи в космической сфере. Агентство «Узбеккосмос» приняло участие в 75-м Международном астронавтическом конгрессе (IAC), который состоялся в Италии.

На форуме компании SpaceX сообщила о готовности предоставить Узбекистану консультации экспертов по вопросу разработки национальной космической программы. Также с помощью по космической программе Узбекистану выступить готова британская Surrey Satellite Technology.

Кроме того, в рамках мероприятия «Узбеккосмос» и японское агентство Ispace подписали меморандум о взаимопонимании, а японский технологический институт Кюсю в рамках сотрудничества окажет РУ помощь в обучении специалистов по аэрокосмической техники.