Узбекистан присоединился к Договору о космосе

Узбекистан нацелился на другие галактики: страна ратифицировала Договор о космосе.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о ратификации Договора о космосе, сообщается на сайте узбекского лидера.

Указанный документ регулирует порядок хозяйствования стран в космическом пространстве. В нем также прописаны принципы исследования и использования Луны и других небесных тел. Международный договор вступил в силу в 1967 году.

Подписание договора позволяет стране выйти на уровень космических разработок и международного сотрудничества в сфере космоса. Интеграция в процесс космических исследований также позволит республике развить связанные с научно-технической сферой индустрии.

В советское время республика оказала влияние на развитие космической отрасли Советского Союза. Так, на Ташкентском авиационном предприятии особые ИЛ-76 для испытаний космонавтов, а на другом предприятии в узбекской столице разрабатывали аппаратуру для исследования планет. Память о космическом прошлом сохраняется и в топонимике. Например, в Джизакской области есть город Гагарин.