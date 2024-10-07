Вестник Кавказа

Родителям квадроберов придется заплатить $150 в Узбекистане

Родителям квадроберов придется заплатить $150 в Узбекистане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Узбекистан вслед за Россией обеспокоился популяризацией квадробинга среди детей: МВД республики озвучило размер штрафа для родителей квадроберов – около $150.

К тренду борьбы с квадроберами присоединился Узбекистан: МВД центральноазиатской республики предупредило, что будет рассматривать доказанные факты потакания граждан квадробингу своих детей как нарушение административной статьи о родительских обязательствах.

В ведомстве обеспокоены, что некоторые увлеченные квадробингом дети слишком буквально подходят к изображению животных и нападают на людей в образе хищников. Для предотвращения подобных инцидентов родителям квадроберов пообещали штрафы в 2 млн сумов, что приблизительно эквивалентно $150.

"Как один из органов, ответственных за обеспечение гарантий прав ребенка, министерство заявляет, что случаи проявления такой субкультуры будут квалифицироваться как неисполнение родителями своих обязанностей"

– пресс-служба МВД Узбекистана

Также МВД намерено привлекать наиболее вызывающе ведущих себя квадроберов к психологическим проверкам. По данным ведомства, субкультура квадробинга постепенно распространяется в Ташкенте, изображающие хищников дети все чаще заходят в общественные места.

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