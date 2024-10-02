Вестник Кавказа

Что такое квадробинг: хорошо это или плохо, что говорят психологи?

Екатерина Винник
Что такое квадробинг: хорошо это или плохо, что говорят психологи?
Квадроберы - новое для России явление, популяризированное, не в последнюю очередь жаркой дискуссией о том, стоит ли его запрещать или нет. Квадробинг - многогранный феномен, разобраться в котором мы попытаемся в нашем материале.

Есть два явления, которые сегодня в России объединяют под одним термином ”квадроберы”. 

  • квадроберы, благодаря которым появилось само слово ”квадробер”: люди, практикующие физические упражнения на четырех конечностях; 
  • квадроберы-дети в масках, имитирующие поведение животных. 

Оба явления новые для России, но они уже успели привлечь к себе пристальное внимание как общественности, так и политиков. 

Что такое квадробика?

Слово ”квадробика” - это сочетание двух слов ”quadro”, означающее ”четыре”, и ”аэробика”. То есть квадробика или квадробатика - это аэробика или акробатика на четырех конечностях. Одним из первых, кто популяризировал подобный вид спорта стал японский атлет Кеничи Ито, который впервые попал в Книгу рекордов Гиннесса в ноябре 2012 года, пробежав стометровку на четырех конечностях, подражая стилю движений мартышек. 

Сам термин ”квадробика” на просторах интернета появился примерно в 2015 году: тогда на YouTube вышло видео, поясняющее, что такое ”квадробика”. Если кратко, то квадробика - это комплекс упражнений, который выполняется на четырех точка опоры, то есть руках и ногах, способствующий избавлению от лишнего веса. 

Квадроберы это спортсмены 

Квадроберов, которые занимаются квадробикой можно назвать спортсменами, хотя чемпионаты по квадробике пока никто не проводит. В 2022 году было проведено исследование о влиянии квадробики на общее состояние здоровья, и выяснилось, что люди, практикующие упражнения на четырех точках опоры становятся более подвижными, у них улучшается координация и общее состояние суставов. 

  • Интересный факт: в англоязычном сегменте слово ”квадробер” применяется только к людям, которые занимаются квадробикой или квадробатикой без дополнительных аксессуаров в виде масок или костюмов. 

Квадроберы в масках 

Квадроберы в масках лишь отчасти имеют отношение к людям, которые занимаются квадробикой. В данном конкретном случае речь идет о субкультуре, которая завоевала популярность среди западных детей и подростков всего чуть более года назад, а среди российских и вовсе совсем недавно. Явление, которое в России хотят запретить и которое называют ”квадробингом” - это, по сути, смесь субкультур фурри и терианов, которые стали популярны в западных странах в 1990-2000х годах. 

Кто такие фурри?

  • Фурри - это люди, которые интересуются антропоморфными, то есть похожими на человека, животными-персонажами. 
  • Слово ”фурри” означает ”меховой” в переводе с английского. 
  • Только четверть тех, кто относит себя к субкультуре фурри, носят специальные костюмы животных, большинство лишь увлекаются прочтением или написанием произведений, просмотров фильмов и мультфильмов,  где главные персонажи - это животные, которые ведут себя как люди. 
  • В целом, любого человека, который, например, читает комиксы, где животные разговаривают и ходят на двух ногах, можно отнести к фурри. 
  • Иногда фурри, общаясь друг с другом, стараются вести себя, как их любимые персонажи, то есть они ассоциируют себя с тем или иным животным, выбирают себе новое имя. Фурри по всему миру проводят встречи - конвенции - наподобие тех, что организовывают любители комиксов. 
  • Большинство фурри - мужчины, средний возраст которых чуть за 20.
  • Многие из тех, кто относит себя к фурри, не считают себя на 100% человеком. 

Кто такие терианы?

  • Терианы или тери - это представители субкультуры, которые считают себя животными в теле человека. 
  • Терианы зачастую подражают повадкам животных и идентифицируют себя с животными на эмоциональном психологическом и физическом уровне. 
  • Слово ”териа”, от которого произошел термин  ”териантропы”, означает ”живородящее млекопитающее”.  
  • Возраст большинства терианов - 8-18 лет. 
  • Большинство терианов не носят ни особых костюмов животных, ни масок, ни хвостов. 
  • В мире довольно небольшой процент людей, всего 0,05%, которые причисляют себя к терианам.
  • Интересный факт: люди, которые просто любят животных, не являются терианами. 

Как появился термин ”квадробинг”?

Термин ”квадробинг” появился именно в России, притом первое его упоминание датируется началом мая: тогда одна из местных российских газет написала о новом виде спорта, который в материале называется не ”квадробика”, а ”квадробинг”, и описывается он как набор упражнений, которые дети выполняют в костюме животного. Более раннего упоминания слова ”квадробинг” при подготовке данного материала найти не удалось. В соцсетях термин появился чуть раньше: в конце 2013 года. 

Кто такие квадроберы?

Субкультура квадроберов, которая появилась в России, объединила в себе черты целых трех вышеописанных явлений: квадроберов-спортсменов, фурри и терианов:

  • от фурри российские дети-квадроберы переняли тягу надевать маски и костюмы, а также использовать прочую атрибутику для воплощения того или иного животного; 
  • от квадроберов-спортсменов дети-квадроберы взяли спортивную составляющую: всевозможные упражнения, имитирующие движения животных; 
  • от терианов у последователей квадробинга поведение, имитирующее поведение животных, в том числе агрессия к окружающим. 

Квадробинг с точки зрения психологии 

С точки зрения психологии, квадробинг - это нормальное явление среди детей определенного возраста. Фактически все дети в возрасте примерно пяти-шести лет хотят быть принцессами, супергероями или теми или иными животными. По сути, так они в том числе познают мир и примеряют на себя новые качества. Супергерои, например, смелые и сильные, принцессы - самые красивые и обладают всем, чем захотят, а животные ходят и делают, что хотят. Однако к определенному моменту такие игры заканчиваются, уступая место другим интересам. 

Чем опасен квадробинг?

В целом, если ребенок воспринимает квадробинг как игру, и понимает разницу между самим собой и животным, которое он воплощает, то квадробинг, по мнению психологов, не несет в себе риски. Однако если период отожествления себя с кошкой, собакой или каким-либо другим персонажем затянулся, то родителям необходимо обратить внимание на своего ребенка. 

Нередко ребенок через квадробинг и подобные явления пытается убежать от проблем, в том числе в семье, школе и со сверстниками. Наделяя себя качествами животного, он может себе позволить быть, в том числе, грубым и яростным, проявляя ту часть себя, которую он не может продемонстрировать, будучи самим собой. Если такое происходит, то родителям стоит уделить внимание своему ребенку, прежде всего поговорить с ним, и выяснить, что происходит. Не исключено, что может понадобится помощь психолога для решения проблем, спровоцировавших такое поведение. 

Квадроберы опасны для обычных людей?

Большинство квадроберов - это дети. Поэтому квадроберы для обычных людей опасны настолько, насколько опасны дети, при этом стоит помнить, что дети бывают разные, и спектр темпераментов у них, как и у взрослых, очень широк. Скорее всего, в ближайшее время квадробинг в России запретят как явление, поэтому тем более опасаться за свое здоровье и благополучие не стоит. 

Бывают ли взрослые квадроберы?

О взрослых квадроберах пока что мало известно в России. Возможно, они есть, однако, по большей части, это явление распространено среди детей. Квадробинг в той форме, в которой он существует сегодня, не подразумевает никакого сексуального подтекста. 

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