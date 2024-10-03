Лавров назвал причину разговора о квадроберах с Мирзояном

Руководители внешнеполитических РФ и Армении поговорили о квадроберах перед началом сегодняшних переговоров. Встреча министров состоялась в Москве.

Глава МИД России рассказал, почему решил обсудить квадроберов со своим армянским коллегой. Сергей Лавров объяснил это тем, что у них с Араратом Мирзояном было время, пока они ждали начала переговоров.

"Я только-только посмотрел очередные видео, как эти квадроберы выгуливаются... Ну и спросил, есть ли у вас в Армении квадроберы. Оказалось, есть"

– глава МИД РФ

Он также подчеркнул, что доверяет законодателям РФ в вопросе возможного запрета квадробинга на территории страны.

Напомним, встреча глав МИД РФ и Армении прошла во вторник на полях саммита СНГ в Москве.

Квадробинг – это новая субкультура, пользующаяся популярностью у детей и подростков. Ее отличительной особенностью является подражание повадкам животных.