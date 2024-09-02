Сергей Лавров принял нового посла Армении в РФ Гургена Арсеняна

Глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня принял нового Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Армения в России Гургена Арсеняна, дипломаты обсудили ряд вопросов российско-армянских отношений и региональной повестки.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сегодня принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Армения в России Гургена Арсеняна, сообщает официальный сайт министерства иностранных дел РФ.

"Сергей Лавров тепло поздравил Гургена Арсеняна с недавним назначением на ответственную должность главы дипмиссии, пожелав ему успехов в работе на благо укрепления союзнических связей между нашими странами"

- МИД РФ

Дипломаты провели беседу, в ходе которой обсудили некоторые вопросы российско-армянских отношений и региональной повестки, говорится в сообщении.

Гурген Арсенян был назначен послом Армении в России 14 августа. На этом посту он сменил Вагаршака Арутюняна (бывшего министра обороны Армении, который занимал должность посла с января 2022 года).

Напомним, накануне во время встречи с председателем комитета Совфеда по международным делам Григорием Карасиным новый посол Армении в РФ заявил, что цель его миссии - привести отношения Москвы и Еревана в удовлетворительное состояние, добавив, что между странами существует союзнический договор и он не понимает, что в этой связи творится в медийном пространстве. По мнению Арсеняна, исходить следует из реальности, а не из "воображаемых картинок".