Вестник Кавказа

Сергей Лавров принял нового посла Армении в РФ Гургена Арсеняна

Сергей Лавров принял нового посла Армении в РФ Гургена Арсеняна
© Фото: пресс-служба МИД РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня принял нового Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Армения в России Гургена Арсеняна, дипломаты обсудили ряд вопросов российско-армянских отношений и региональной повестки.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сегодня принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Армения в России Гургена Арсеняна, сообщает официальный сайт министерства иностранных дел РФ.

"Сергей Лавров тепло поздравил Гургена Арсеняна с недавним назначением на ответственную должность главы дипмиссии, пожелав ему успехов в работе на благо укрепления союзнических связей между нашими странами"

- МИД РФ

Дипломаты провели беседу, в ходе которой обсудили некоторые вопросы российско-армянских отношений и региональной повестки, говорится в сообщении.

Гурген Арсенян был назначен послом Армении в России 14 августа. На этом посту он сменил Вагаршака Арутюняна (бывшего министра обороны Армении, который занимал должность посла с января 2022 года).

Напомним, накануне во время встречи с председателем комитета Совфеда по международным делам Григорием Карасиным новый посол Армении в РФ заявил, что цель его миссии - привести отношения Москвы и Еревана в удовлетворительное состояние, добавив, что между странами существует союзнический договор и он не понимает, что в этой связи творится в медийном пространстве. По мнению Арсеняна, исходить следует из реальности, а не из "воображаемых картинок".

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
720 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Россия откроет новые диппредставительства в Азербайджане

Россия откроет новые диппредставительства в Азербайджане

Как на Генассамблее ООН обсуждали армяно-азербайджанское урегулирование

Как на Генассамблее ООН обсуждали армяно-азербайджанское урегулирование

Иран отказался направлять войска на помощь «Хезболле»

Иран отказался направлять войска на помощь «Хезболле»

Глава МИД Канады вновь искажает факты – МИД Азербайджана

Глава МИД Канады вновь искажает факты – МИД Азербайджана

Власти Азербайджана показали иностранным послам Кельбаджар

Власти Азербайджана показали иностранным послам Кельбаджар

День памяти Евгения Бажанова

День памяти Евгения Бажанова

Франция пообещала вооружить Армению

Франция пообещала вооружить Армению

Что даст России и Ирану большой межгосударственный договор?

Что даст России и Ирану большой межгосударственный договор?

Баку: милитаризация Еревана – угроза всему Южному Кавказу

Баку: милитаризация Еревана – угроза всему Южному Кавказу

Выборы в Германии: почему победили ультраправые, а Шольц проиграл?

Выборы в Германии: почему победили ультраправые, а Шольц проиграл?

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы