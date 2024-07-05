Что нужно знать о Луне?

Луна влияет на физическое и психическое состояние людей, потому многие наблюдают за ее фазами. На протяжении тысячелетий естественному спутнику Земли поклонялись как божеству, в честь него возводили храмы и создавали украшения, о нем слагали легенды и писали стихи. Приведем самые интересные факты о Луне.

Размеры и возраст Луны

Диаметр Луны - 3474 километра, она меньше Земли более чем в три с половиной раза. Приблизительный возраст Луны, по оценкам учёных, - чуть более 4,5 млрд лет.

Как появилась Луна?

Согласно общепринятой теории, Луна сформировалась при столкновении одной из планет с поверхностью Земли. Гипотетическая планета, которая врезалась в нашу, была названа учеными Тейя. Предположительно, при ударе часть планеты Тейя в виде расплавленной породы вернулась в космос, образовав облако вокруг Земли. Со временем это облако начало остывать, более крупные его части соединились и начали притягивать к себе части поменьше, в результате чего образовался новый космический объект - Луна.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

По другой теории, Луна- это планета-карлик, которая превратилась в спутник Земли, слишком близко подойдя к ней. Третья теория образования Луны предполагает, что во времена, когда Земля только формировалась, она вращалась настолько сильно, что от неё оторвался кусок расплавленный породы, который улетел в космос, образов Луну.

У Луны есть атмосфера

У спутника Земли есть собственная атмосфера - газовая оболочка, правда, очень тонкая: если собрать весь газ, который есть на Луне, то его масса будет не более 10 тонн. В атмосферу Луны входят такие газы как аргон, гелий и радон, однако в ней нет ни азота, ни кислорода, как на Земле. Внутри самой Луны, как ни странно, азот и кислород есть, и учёные до сих пор не знают, почему эти газы не представлены на её поверхности.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Магнитное поле Луны

Один из малоизвестных фактов о Луне - это наличие у неё собственного магнитного поля, которое в 225 тысяч раз слабее, чем у Земли. Благодаря образцам, собранным во время высадок на Луне, учёным удалось установить, что у древней Луны магнитное поле было таким же сильным, как и у нашей планеты. В связи с этим учёные предполагают, что ядро Луны остыло и затвердело, из-за чего магнитное поле ослабло.

На Луне холодно или жарко?

В разных областях Луны температура разная: ближе к экватору температура спутника достигает 120 °C в дневное время, а к ночи падает до -133 °C, при этом день на Луне длится 27,5 земных дней. В глубоких кратерах вблизи лунного экватора самые холодные места: в них температура опускается до -246 °C: это ниже, чем на Уране - самой холодной планете Солнечной системы.

© Фото: commons wikimedia

Первый человек на Луне

Первым, кто ступил на поверхность Луны, стал американский астронавт Нил Армстронг в 1969 году. Тогда прямой эфир с Луны посмотрели более 500 млн человек, установив абсолютный рекорд по просмотру ТВ-трансляции того времени. За 10 лет до этого первые фотографии обратной стороны Луны были сделаны советским спутником ”Луна-3”.

Кому принадлежит Луна:

У Луны непростой юридический статус. В 1967 году США, СССР, Китай и Индия подписали Договор о космосе, где Луна была объявлена достоянием всего человечества. Соглашение запрещает строительство военных баз на спутнике Земли и размещение орудия массового поражения. В 1979 договор подписали еще 18 государств, и в него был добавлен пункт, запрещающий коммерческое развитие Луны любой из наций.