Когда полнолуние в октябре 2024: суперлуние и Охотничья луна

Завтра жителей Земли ожидает полнолуние и третье из четырех последовательных суперлуний. Каким будет октябрьское полнолуние, насколько близко Луна подойдет к Земле и другие интересные факты о естественном спутнике Земли - в нашем материале.

Когда полнолуние в октябре 2024 года?

Октябрьское полнолуние 2024 года случится 17 октября в 14:26 по МСК. Само полнолуние продлится всего несколько мгновений, однако полной Луна будет казаться в течение трёх дней. Октябрьское полнолуние - десятое в году. Восход полной Луны произойдёт в 17:07 17 октября, а закат - в 06:49 -18 октября. Луна, как и Солнце, всходит на Востоке и садится на Западе.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как называется полнолуние в октябре?

У октябрьского полнолуния несколько названий, но самое известное из них - Охотничье или Луна Охотника. Впервые название Охотничья луна упоминается в Оксфордском словаре за 1710 год. Согласно Фермерскому альманаху, ежегодному американскому журналу, который издаётся с 1818 года, своё название октябрьское полнолуние получило в связи с тем, что к октябрю урожай с полей окончательно убран и наступает время охоты на набравших к зиме вес животных. В 1930м году в Альманахе появились и другие названия Луны Охотника, которые пришли из языков коренных народов Америки. Индейцы называли октябрьское полнолуние:

Луной Путешественника, поскольку в это время животные и птицы мигрируют, готовясь к зиме

Луной Умирающей травы

Кровавой луной, что тоже связано с охотой.

Суперлуние в октябре 2024 года

Октябрьское полнолуние также отмечено суперлунием - явлением, при котором Луна оказывается ближе всего к Земле. Суперлуние Охотничьей Луны будет самым ярким в году: естественный спутник будет в 357,364 км от нашей планеты: на 300 километров ближе, чем во время суперлуния в сентябре. Зачастую в момент суперлуния Луна кажется на 30% ярче и на 15% больше, чем в обычное время.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему Луна круглая?

С Земли Луна в полнолуние кажется идеально ровной и круглой, поскольку она находится в точности напротив Солнца.

Почему видна только одна сторона Луны?

С Земли всегда видна лишь одна сторона Луны, поскольку наш естественный спутник вращается вокруг себя с такой же скоростью, что и вокруг планеты. Та сторона Луны, которую мы не видим, называется теневой или обратной стороной.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему Луна красная?

Время от времени полная Луна кажется красной: ничего плохого в Красной Луне нет, это просто физическое явление, которое носит название рассеяние света. Дело в том, что сама по себе Луна не светится, она лишь отражает свет Солнца. Обычно Красной Луна кажется у горизонта, и это происходит потому, что солнечный свет, отражающийся от поверхности Луны и направляющийся в сторону Земли, проходит через более плотные слои атмосферы. Они рассеивают большую часть света, состоящую из коротких волн - фиолетовых, синих и зелёных, а более длинные волны - жёлтые, оранжевые и красные - проходят через атмосферу.

Почему Луна такая большая?

В полнолуние кажется, что Луна на горизонте больше, чем Луна в зените. Такое явление называется иллюзия Луны. Это на самом деле иллюзия, поскольку размер Луны у горизонта и в зените одинаковый. Более того, иллюзия Луны учёными так до сих пор и не объяснена: существует несколько теорий, пытающихся интерпретировать, почему естественный спутник Земли на горизонте почти в два раза больше, чем над головой, однако они все противоречат друг другу. Еще в древности люди заинтересовались этим феноменом, тем не менее с тех пор ясности по данному вопросу не прибавилось.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Полнолуние у славян

Славяне, как и многие другие языческие народы до распространения Авраамических религий (иудаизма, христианства и ислама), с большим почтением относились к Луне. У них была богиня Луны - Дивия, сестра бога Солнца, Хорса. Был у славян и лунный календарь, который в основном использовался для лечения и магии. Полнолуние в Древней Руси считалось особым временем, когда человек переживает сложные эмоции, но при этом готов к активной работе. На полнолуние проводили обряды исцеления, собирали целебные травы. Однако полнолуния также и боялись, поскольку древние славяне верили, что это время, когда активны оборотни и упыри - вампиры.