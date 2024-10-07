Вестник Кавказа

Астрономы пообещали магнитную бурю в четверг

Астрономы пообещали магнитную бурю в четверг
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ноябре 2024 года на Земле ожидается несколько магнитных бурь. Первая из них уже на подходе - специалисты ждут ее 7 ноября.

Новая магнитная буря случится на этой неделе, по оценкам специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, возмущения начнутся в среду и выйдут на пик в четверг.

Вечером 6 ноября магнитосфера будет возмущенной, в ночь на четверг начнется магнитная буря, на 06.00 7 ноября она достигнет уровня G1. Буря продлится до полудня, затем возобновится к вечеру. Ситуация нормализуется после 18.00 четверга, предупреждают астрономы.

В целом в ноябре ожидается 5-6 магнитных бурь, следующая может случиться уже 10 ноября.

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