Вестник Кавказа

Магнитные бури в ноябре 2024 года могут стать рекордными

Закат на Галатском мосту
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Череда средних и сильных магнитных бурь обрушится на Землю в ноябре. Когда начнется ближайшая магнитная буря и когда ждать наиболее мощной бури в ноябре?

Серия магнитных бурь в ноябре 2024 года может стать рекордной, некоторые из ноябрьских бурь будут одними из самых интенсивных в этом году.

Так, 11 и 12 ноября ожидается магнитная буря средней силы (K-индекс 4), затем средняя по интенсивности буря может произойти 15 ноября. В конце месяца магнитосфера также будет возмущенной: 20 ноября прогнозируется средняя по силе буря, 24 и 25 ноября Землю ждет мощная магнитная буря (K-индекс 5).

Между магнитными бурями будут происходить геомагнитные штормы.

Метеозависимые люди могут ощущать слабость и усталость на фоне магнитных бурь.

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