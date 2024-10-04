Мощная магнитная буря - когда она достигнет Земли?

Вслед на вспышкой на Солнце, случившейся накануне, стоит ждать магнитную бурю, предупреждают специалисты.
Вспышка на Солнце утром 24 октября стала 11-й в списке самых мощных с 2018 года, ее мощность составила X3.3.
"Вспышка наблюдалась в группе солнечных пятен №3869, расположенной у самого края видимого солнечного диска… На сегодняшний день мировые прогностические центры пришли к выводу, что часть облака солнечного вещества своим краем все же заденет Землю, и произойдет это в утренние часы субботнего дня"
– ведущий синоптик погодного центра "Фобос" Михаил Леус
Точное время магнитной бури пока не подсчитано. По предварительным данным, буря обрушится на Землю в субботу 26 октября. По всей вероятности, магнитосфера придет в возмущение ближайшей ночью и успокоится к середине дня субботы.
Отметим, что в этом месяце жители Земли уже несколько раз сталкивались с магнитными бурями.