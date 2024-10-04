Вестник Кавказа

Магнитная буря на Земле продлится сутки

Магнитная буря на Земле продлится сутки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Магнитные бури продолжают испытывать жителей Земли в этом октябре. Новая буря стартовала этим утром и завершится примерно через сутки.

В понедельник утром около девяти часов по мск на Земле началась новая магнитная буря, предупреждает ведущий синоптик погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Магнитная буря будет довольно продолжительной - ее окончание специалисты ждут к раннему утру завтрашнего дня.

«По прогнозам, магнитная буря в диапазоне от слабой до средней, класса G1-G2, продлится в течение нынешнего дня и завершится только ранним утром вторника»

– Леус

Напомним, мощная вспышка на Солнце 24 октября привела к незначительному возмущению магнитосферы накануне. Новая сильная вспышка была зафиксирована в субботу - ее последствия наблюдаются в магнитосфере Земли сегодня.

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