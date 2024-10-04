Магнитная буря на Земле продлится сутки

Магнитные бури продолжают испытывать жителей Земли в этом октябре. Новая буря стартовала этим утром и завершится примерно через сутки.
В понедельник утром около девяти часов по мск на Земле началась новая магнитная буря, предупреждает ведущий синоптик погодного центра "Фобос" Михаил Леус.
Магнитная буря будет довольно продолжительной - ее окончание специалисты ждут к раннему утру завтрашнего дня.
«По прогнозам, магнитная буря в диапазоне от слабой до средней, класса G1-G2, продлится в течение нынешнего дня и завершится только ранним утром вторника»
– Леус
Напомним, мощная вспышка на Солнце 24 октября привела к незначительному возмущению магнитосферы накануне. Новая сильная вспышка была зафиксирована в субботу - ее последствия наблюдаются в магнитосфере Земли сегодня.