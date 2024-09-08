Чеченский спутник отправился покорять космос

Специалисты из Чечни разработали наноспутник, который будет помогать навигации самолетов. Запуск произвели с космодрома "Восточный".

На орбиту нашей планеты вывели спутник "Нохчи", созданный в Чечне. Он поможет в решении исследовательских задач, сообщили в пресс-службе Юго-Западного университета.

Космический аппарат вывели на орбиту с космодрома "Восточный". Спутник будет выполнять как научные, так и практические задачи. Объект оснастили специальным оборудованием, которое позволит отслеживать перемещения воздушных судов.

Это уже не первая космическая разработка чеченских инженеров. Ранее бороздить просторы космического пространства запустили спутник «Ахмат-1», который также помогает мониторить воздушную навигацию.