Вестник Кавказа

Чеченский спутник отправился покорять космос

Чеченский спутник отправился покорять космос
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Специалисты из Чечни разработали наноспутник, который будет помогать навигации самолетов. Запуск произвели с космодрома "Восточный".

На орбиту нашей планеты вывели спутник "Нохчи", созданный в Чечне. Он поможет в решении исследовательских задач, сообщили в пресс-службе Юго-Западного университета. 

Космический аппарат вывели на орбиту с космодрома "Восточный". Спутник будет выполнять как научные, так и практические задачи. Объект оснастили специальным оборудованием, которое позволит отслеживать перемещения воздушных судов. 

Это уже не первая космическая разработка чеченских инженеров. Ранее бороздить просторы космического пространства запустили спутник «Ахмат-1», который также помогает мониторить воздушную навигацию.

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