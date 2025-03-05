Пострадавших от взрыва газа в Аргуне будут лечить в Нижнем Новгороде

Минувшей ночью спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород для лечения пострадавших при взрыве газа в чеченском в Аргуне, среди которых – два подростка, в полете их сопровождали врачи.

Минувшей ночью в аэропорту Нижнего Новгорода местные медики встречали самолет Ил-76 МЧС России, который доставил для лечения в местном медицинском центре пострадавших при взрыве газа в строительном магазине чеченского Аргуна, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Самолет Ил-76 чрезвычайного ведомства осуществил санитарную эвакуацию троих человек, в том числе двоих детей, нуждающихся в высококвалифицированной медицинской помощи. Пострадавшие получили ожоги в результате хлопка газовоздушной смеси, произошедшего 8 марта в хозяйственном магазине в г. Аргуне"

- МЧС России

Борт МЧС, перевозивший раненых, оснащен медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами. В полете пациентов сопровождали специалисты Минздрава РФ, передает ТАСС.

Напомним, в праздничный день 8 марта в магазине строительных материалов в чеченском Аргуне прогремел взрыв газовоздушной смеси, продавец и два подростка – посетителя магазина – получили сильные ожоги. Виной тому стала утечка бытового газа.