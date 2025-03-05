Вестник Кавказа

Пострадавших от взрыва газа в Аргуне будут лечить в Нижнем Новгороде

Пострадавших от взрыва газа в Аргуне будут лечить в Нижнем Новгороде
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минувшей ночью спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород для лечения пострадавших при взрыве газа в чеченском в Аргуне, среди которых – два подростка, в полете их сопровождали врачи.

Минувшей ночью в аэропорту Нижнего Новгорода местные медики встречали самолет Ил-76 МЧС России, который доставил для лечения в местном медицинском центре пострадавших при взрыве газа в строительном магазине чеченского Аргуна, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Самолет Ил-76 чрезвычайного ведомства осуществил санитарную эвакуацию троих человек, в том числе двоих детей, нуждающихся в высококвалифицированной медицинской помощи. Пострадавшие получили ожоги в результате хлопка газовоздушной смеси, произошедшего 8 марта в хозяйственном магазине в г. Аргуне"

- МЧС России

Борт МЧС, перевозивший раненых, оснащен медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами. В полете пациентов сопровождали специалисты Минздрава РФ, передает ТАСС.

Напомним, в праздничный день 8 марта в магазине строительных материалов в чеченском Аргуне прогремел взрыв газовоздушной смеси, продавец и два подростка – посетителя магазина – получили сильные ожоги. Виной тому стала утечка бытового газа.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1510 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Авария оставила без воды часть ставропольского Михайловска

Авария оставила без воды часть ставропольского Михайловска

Авария отключила газ сотне тысяч абонентов в Грузии

Авария отключила газ сотне тысяч абонентов в Грузии

В тройном ДТП в Ставрополе пострадал ребенок

В тройном ДТП в Ставрополе пострадал ребенок

В аварии двух машин во Владикавказе пострадали пятеро детей

В аварии двух машин во Владикавказе пострадали пятеро детей

Следовавший из Адлера во Владикавказ поезд столкнулся с автомобилем

Следовавший из Адлера во Владикавказ поезд столкнулся с автомобилем

Житель Ставрополья погиб под колесами грузовика ночью

Житель Ставрополья погиб под колесами грузовика ночью

В Аргуне взорвался строительный магазин

В Аргуне взорвался строительный магазин

Водитель фуры сбил пешехода на трассе на Ставрополье

Водитель фуры сбил пешехода на трассе на Ставрополье

Мужчина пострадал в ночном ДТП на Ставрополье

Мужчина пострадал в ночном ДТП на Ставрополье

Фура попала в тройное ДТП на Ставрополье

Фура попала в тройное ДТП на Ставрополье

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы