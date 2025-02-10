Вестник Кавказа

В Аргуне взорвался строительный магазин

В Аргуне взорвался строительный магазин
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В чеченском Аргуне произошла авария – утечка газа привела к подрыву спортивного магазина. Находившиеся в этот момент в магазине люди пострадали, но выжили.

Как рассказали сегодня в СУ СКР по Чечне, в городе Аргун сегодня взорвался строительный магазин. Виной тому послужила утечка бытового газа.

Следователи отметили, что в результате взрыва трое находившихся в магазине – продавец и два подростка-покупателя – пострадали, но выжили. Все они сейчас находятся в больнице.

"Днем 8 марта в городе Аргуне в помещении частного строительного магазина произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания. В результате происшествия пострадал продавец магазина и двое несовершеннолетних мальчиков 11 и 16 лет"

– СУ СКР по Чечне

Следствие предполагает, что в магазине прохудилась труба, по которой газ поступал в котел. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства аварии, которые позволят определить, по какой статье будут привлекаться к ответственности виновные.

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