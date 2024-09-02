Чечня примет соревнования по парашютному спорту

В университете спецназа в Чечне соберутся профессионалы и любители парашютного спорта, чтобы померяться силами в рамках международных соревнований и финала Кубка России.
"В этом году состав спортивных делегаций будет, как никогда, представительным. В соревнованиях примут участие около 100 опытных российских спортсменов из разных регионов страны. Ожидаются парашютисты из России, Белоруссии, Казахстана и впервые — Объединенных Арабских Эмиратов. Кроме этого, о своем желании принять участие заявили команды еще из нескольких стран"
– главный тренер сборной России по парашютному спорту Вадим Ниязов
По его словам подготовка к участию в парашютных соревнованиях требует, чтоб участники были в отличной физической форме. Университет спецназа в Чечне предоставляет уникальные возможности для тренировок, благодаря чему спортсмены могут подготовиться к соревнованиям на высочайшем уровне.
Цель проведения мероприятий – привлечь внимание к парашютному спорту, формированию новых спортивных команд и повышению квалификации спортсменов.