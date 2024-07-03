Вестник Кавказа

Всероссийский форум «Женские инициативы» пройдет в Чечне

Всероссийский форум «Женские инициативы» пройдет в Чечне
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грозном пройдет Всероссийский форум «Женские инициативы: время действовать». Мероприятие организовано по инициативе первого заместителя руководителя администрации главы и правительства Чечни.

В середине сентября в столице Чечни, в состоится Всероссийский форум, призванный поддержать женские инициативы.

Здесь соберутся профессионалы и общественные деятели для обсуждения актуальных вопросов, касающихся сохранения и укрепления традиционных ценностей.

Основными целями форума будут обсуждение и поиск эффективных путей сохранения семейных ценностей в современном обществе, а также подписание хартии о защите традиционных ценностей. Участники мероприятия смогут обменяться опытом, выработать решения и идеи для продвижения женских инициатив, способствующих укреплению семейных связей и поддержанию традиций.

На форуме будут затронуты разнообразные темы, включая вопросы формирования здорового образа жизни, развития детей, поддержки семей, предотвращения социальных проблем. Также будет обсуждаться участие женщин в общественной жизни и политике, их роль в сохранении традиций и ценностей народа.

Заключительной целью мероприятия является создание сообщества единомышленников, готовых активно действовать в направлении сохранения семьи как основы общества и уважения к историческому культурному наследию. Вместе мы сможем добиться больших результатов и вдохновить других на позитивные перемены в нашем обществе.

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