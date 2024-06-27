Чечня принимает «Беноевскую весну»

В селе Беной Ножай-Юртовского района Чечни начался фестиваль «Беноевская весна-2024». Этот фестиваль, проводимый уже не первый год, является праздником традиций, красок и народного единения.

Фестиваль народного творчества «Беноевская весна-2024» в селе Беной Ножай-Юртовского района Чечни — это яркое культурное событие, которое объединяет жителей не только района, но и всей республики. Этот фестиваль, проводимый уже не первый год, является праздником традиций, красок и народного единения.

«Программа фестиваля включает сельскохозяйственные ярмарки, культурно-развлекательные и спортивные мероприятия, конноспортивные состязания, конкурс чтецов Корана»

– пресс-служба администрации

Также отмечается, что программа насыщена разнообразными мероприятиями, которые призваны погрузить посетителей в атмосферу народного творчества. Сельскохозяйственные ярмарки, предлагающие самые свежие и вкусные продукты местного производства, создают аутентичный облик сельской жизни. Культурно-развлекательные показы, национальные танцы и песни, мастер-классы по ремеслам не оставят равнодушными ни одного гостя.

Спортивные мероприятия на фестивале также занимают важное место. Состязания по национальным видам спорта, включая традиционные конноспортивные мероприятия, призваны сохранять и передавать древние обычаи и навыки. Кроме того, каждый год на фестивале проводится конкурс чтецов Корана, напоминая о вере и духовных ценностях чеченского народа.

Фестиваль народного творчества «Беноевская весна-2024» является не просто развлекательным мероприятием, но и важным культурным форумом, где передаются традиции и ценности предков молодым поколениям.