«Архыз» примет музыкальный фестиваль «Выше звука»

Стать участников иммерсивных экскурсий и концертов под открытым небом смогут гости курорта «Архыз», где в августе пройдет фестиваль «Выше звука». Фестиваль пройдет с 7 по 11 августа.

Курорт "Архыз" в августе примет музыкально-просветительским фестиваль "Выше звука". Мероприятие обещает стать ярким событием сезона, объединяя в себе не только концерты классической музыки, но и иммерсивные экскурсии.

«На курорте „Архыз“ с 7 по 11 августа пройдет ежегодный музыкальный и просветительный фестиваль „Выше звука — 2024“, который представит разнообразие и ценность культурных традиций и наследия Карачаево-Черкесии. Фестиваль включает в себя выступления признанных российских музыкантов, проведение специальной творческой резиденции для композиторов и хореографов из разных регионов страны»

– правительство региона.

Одним из главных элементов фестиваля будут иммерсивные экскурсии, которые позволят гостям увидеть и почувствовать красоту и уникальность природы «Архыза». Участники смогут отправиться в пешие прогулки по живописным тропам, насладиться видами на величественные горные вершины и прозрачные горные озера, а также побывать в местах силы, чтобы насладиться покоем и гармонией природы.

Помимо иммерсивных экскурсий, фестиваль «Выше звука» предлагает уникальную возможность насладиться концертами классической музыки в удивительных природных локациях. Гости смогут окунуться в мир звуков в живописных долинах, у подножия гор, или на берегу горного озера, создавая волнующее сочетание музыки и природы.