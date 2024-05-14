Музыкальные фестивали почти добрались до Эльбруса

Уникальный фестиваль "Звуки Эльбруса" пройдет в Кабардино-Балкарской Республике этим летом и станет самым высокогорным музыкальным фестивалем в истории не только своего региона, но и всей страны.

Крупный музыкальный фестиваль под характерным названием "Звуки Эльбруса" пройдет в Приэльбрусье в КБР на высоте более 3 км над уровнем моря, что сделает его самым высокогорным в РФ. Об этом объявила пресс-служба исполнительной власти Кабардино-Балкарии.

Фестиваль начнется 28 июня и пройдет три дня. Помимо основной концертной сцены, будут организованы тематические зоны, которые будут знакомить гостей мероприятия с национальными традиционными танцами и песнями республики, а также местной удивительной и разнообразной кухней.

Для детей будут проводиться мастер-классы по ремеслу кабардинских мастеров. Помимо этого для маленьких гостей фестиваля организаторы создадут анимационную программу развлечений.