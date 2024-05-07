Курорты "Эльбрус" и "Ведучи" приняли за майские 43 тыс туристов

Турпоток в майские праздники на горные курорты "Эльбрус" и "Ведучи" в СКФО превысил 43 тыс человек. Наиболее количество гостей курорты Кавказ.РФ приняли накануне майских - 29 апреля.

Горные всесезонные курорты "Эльбрус" в КЧР и "Ведучи" в Чечне, находящиеся под управлением института развития Кавказ.РФ приняли за период майских праздников 2024 года более 43 тыс туристов.

"Более 43 тыс человек выбрали курорты под управлением Кавказ.РФ для отдыха в период длинных майских выходных с 28 апреля по 12 мая. Рекордным днем по посещаемости стал 29 апреля - на курорты "Эльбрус" и "Ведучи" приехало почти 5 тыс человек"

– пресс-служба

В основном в мае туристы выбирают пеший туризм в горах, востребованы туристические маршруты, экотропы, канатные дороги, смотровые площадки. При этом на "Эльбрусе" еще можно кататься на лыжах и сноубордах. Кроме того, в мае начинается сезон восхождений на вершину Эльбрус.

"Скоро начнется цветение в горах, оно привлечет еще больше любителей активного отдыха"

– пресс-служба