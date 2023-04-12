Восхождение на Эльбрус - туристический сезон открыт

В Кабардино-Балкарии начался сезон восхождения на Эльбрус. Покорить вершину туристы могут с мая по октябрь. Для восхождения требуется пройти подготовку.

Сезон восхождения на Эльбрус стартовал, он длится с мая по октябрь, лучшим временем считается август, поделились в пресс-службе "Кавказ.РФ".

"Восхождение на Эльбрус становится популярным способом перезагрузки и испытания себя. В прошлом летнем сезоне было продано более 10 тысяч специальных альпинистских ски-пассов"

– пресс-служба

Группы поднимаются на Эльбрус с лицензированным гидом. Кроме того, альпинисты должны зарегистрировать группу в МЧС.

Сколько времени занимает восхождение

Организованное групповое восхождение на горную вершину высотой 5642 м длится 7-12 дней. Сначала альпинисты проходят период акклиматизации. Перед восхождением туристы проводят время в высокогорье - приют LeapRus находится на высоте 3912 м.

Сроки покорения вершины зависят от погоды, уровня подготовки альпинистов и других факторов.