Вестник Кавказа

Названы сроки полного открытия курорта "Ведучи" в Чечне

Названы сроки полного открытия курорта "Ведучи" в Чечне
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Курорт "Ведучи", который находится в горах Чечни, заработает в полную силу со следующего сезона. Открытие популярного у туристов объекта состоялось в 2018 году.

Горный курорт "Ведучи" в Чечне будет функционировать в полную мощность с нового зимнего сезона, рассказал гендиректор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.

"К сезону 2025−2026 годов глобальная задача запустить на полную мощность курорт "Ведучи""

– глава института развития

Он подчеркнул, что сделать это очень непросто с технологической точки зрения.

Стоит отметить, что открытие "Ведучи" состоялось в 2018 году. Общий объем инвестиций в него – 19 млрд рублей. Изюминка курорта – рекордная, самая длинная во всем мире трасса с искусственным покрытием. Ее протяженность составляет 967 м. На данный момент гостям "Ведучи" доступны кресельная "канатка" и тюбинг, можно кататься на учебном склоне. Для юных туристов работает батут. Функционируют и всесезонные сервисы.

Напомним, в декабре минувшего года стало известно, что власти Чечни намерены нарастить туристический поток вдвое за 2025 год. В общей сложности они рассчитывают принять за этот период 800 тыс туристов.

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