Курорт Ведучи обеспечат бесперебойной электроэнергией

Всесезонный курорт Ведучи в высокогорной части Итум-Калинского района Чечни скоро не будет подвержен перепадам и отключениям электроэнергии – в следующем году чеченские энергетики завершат строительство его собственных ЛЭП и подстанции, сообщила пресс-служба "Россети Северный Кавказ".
"Трасса энергообъекта прокладывается через плотный лесной массив. На отдельных участках специалисты работают со скалистыми породами. Несмотря на сложности с поставленной задачей мы успешно справляемся"
- управляющий директор "Чеченэнерго" Иса Кадиров
В третьем квартале будущего 2025 года объект будет готов – в него войдут подстанция на 110 кВ, в составе которой будут работать два силовых трансформатора мощностью 10 МВа каждый, они уже смонтированы, сейчас ведутся пусконаладочные работы, передает "АиФ-Ставрополье".
Бесперебойную работу новой подстанции обеспечит новая ЛЭП 110 кВ длиной в 70 км, на треть она уже смонтирована, добавили в "Чеченэнерго".