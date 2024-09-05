Курорт Ведучи обеспечат бесперебойной электроэнергией

Чеченские энергетики строят подстанцию и ЛЭП на всесезонном курорте Ведучи – они обеспечат горную здравницу бесперебойной энергией и зимой, и летом.

Всесезонный курорт Ведучи в высокогорной части Итум-Калинского района Чечни скоро не будет подвержен перепадам и отключениям электроэнергии – в следующем году чеченские энергетики завершат строительство его собственных ЛЭП и подстанции, сообщила пресс-служба "Россети Северный Кавказ".

"Трасса энергообъекта прокладывается через плотный лесной массив. На отдельных участках специалисты работают со скалистыми породами. Несмотря на сложности с поставленной задачей мы успешно справляемся"

- управляющий директор "Чеченэнерго" Иса Кадиров

В третьем квартале будущего 2025 года объект будет готов – в него войдут подстанция на 110 кВ, в составе которой будут работать два силовых трансформатора мощностью 10 МВа каждый, они уже смонтированы, сейчас ведутся пусконаладочные работы, передает "АиФ-Ставрополье".

Бесперебойную работу новой подстанции обеспечит новая ЛЭП 110 кВ длиной в 70 км, на треть она уже смонтирована, добавили в "Чеченэнерго".