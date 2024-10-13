Единый коридор для автобусов заработает в Ереване

В столице Армении будет работать единый коридор для общественного транспорта. Власти Еревана делают все для бесперебойной работы автобусов.

В Ереване заработает единый для общественного транспорта коридор, который соединит разные административные районы города, пишет пресс-служба столичной администрации.

Как заявил глава управления по общественному транспорту Вазген Арутюнян, уже есть стратегия по выделению автобусных линий на разных улицах Еревана.

Он подчеркнул, что единый коридор заработал частично. По его словам, полноценное задействование маршрута обеспечит беспрепятственное движение транспорта.

В мэрии сказали, что на разных улицах и проспектах уже выделены автобусные линии, связывающие районы. В будущем планируется увеличить их количество.

Арутюнян добавил, что ереванское руководство делает все для бесперебойной работы общественного транспорта.