"Сбер" снова поднимает ставки для ипотечных заемщиков

Взять ипотечный кредит в "Сбере" с сегодняшнего дня станет еще сложнее, и минимальная ставка по нему будет еще больше: за квартиру в новостройке придется переплачивать 24,9%, а во "вторичке" – 24,6%.

С сегодняшнего дня, 22 октября, "Сбер" повышает ставки по всем рыночным ипотечным программам на три процентных пункта, пишет газета "Ведомости".

Теперь минимальная ставка на новостройки при покупке посредством сервиса "Домклик" вырастет до 24,9%, а на "вторичку" - до 24,6%, ранее одобренные заявки банк выдаст до 1 ноября на прежних условиях, уточняет издание.

И это еще не все – с сегодняшнего дня Сбербанк возобновляет выдачу кредитов по семейной ипотеке и меняет условия выдачи кредитов на покупку квартиры в новостройке по всем льготным программам. Чтобы получить заветные деньги, теперь в покупку жилья придется сразу вложить не менее 50,1% его стоимости, а не 20,1%, как было раньше.

Ипотечные кредиты и так стали неподъемными для россиян – их выдача уже снизилась – до 373 млрд с 375 млрд в августе: снижение небольшое, однако с новыми условиями кредитования оно вскоре может просто рухнуть.