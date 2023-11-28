Вестник Кавказа

Президент Армении положительно оценил работу ЕАЭС

Президент Армении положительно оценил работу ЕАЭС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экономические показатели в ЕЭАС говорят о грамотной работе организации. С таким заявлением выступил перед журналистами президент Армении Ваагн Хачатрян.

Показатели в ЕАЭС показывают, что организация действительно работает, заявил президент Армении Ваагн Хачатрян в разговоре с казахстанскими журналистами во время визита в Астану.

Он отметил, что ЕАЭС праздновал 10-летний юбилей в этом году, и посчитал это хорошим поводом, чтобы подвести итоги.

«Мы тесно работаем с представителями всех стран ЕАЭС, особенно с нашими казахстанскими коллегами, потому что бывают вопросы, в решении которых в одиночку не пробиться. Поэтому мы очень тесно содействуем, и исходя из тех экономических цифр, которые есть, я могу сказать, что Евразийский экономический союз действительно работает»

- Ваагн Хачатрян

Политик также вспомнил слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что политика и экономика не должны соприкасаться в ЕАЭС, и добавил, что все-таки политика и экономика тесно взаимосвязаны и не могут не влиять друг на друга.

«Но все равно мы исходим из того, что мы — независимые страны и сами решаем наши политические вопросы и политическую идеологию. Так что стараемся не мешать друг другу в этом вопросе, а наоборот, совместно работать в структурах ЕАЭС и помогать друг другу в развитии экономической сферы»

- Ваагн Хачатрян

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