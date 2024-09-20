Вестник Кавказа

ЕЭК готовит проверку рынков фармацевтики, косметики и маркетплейсов

ЕЭК готовит проверку рынков фармацевтики, косметики и маркетплейсов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В будущем 2025 году Евразийская экономическая комиссия планирует масштабную проверку рынков фармацевтики, косметики и маркетплейсов в странах ЕАЭС, цель которой – исключить антимонопольные нарушения.

Евразийская экономическая комиссия в будущем 2025 году проведет секторальный анализ рынков фармацевтики, косметических товаров и маркетплейсов на наличие признаков нарушений антимонопольного законодательства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщил на сессии Евразийского антимонопольного форума в Астане министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович.

"Мы уже определили для себя 17 рынков отдельных товаров, которые хотим изучить в течение 2025 года. Кроме того, определили три сектора экономики Союза, по которым будет проведен секторальный анализ: это фармацевтический рынок, рынок парфюмерно-косметических товаров и рынок цифровых торговых платформ"

- Максим Ермолович

В ЕЭК уже тщательно изучили опыт стран ЕАЭС в борьбе с недобросовестной конкуренцией в отношении к маркетплейсам, добавил министр, передает Sputni Казахстан.

Напомним, в июле в ЕАЭС стартовал конкурс фармацевтических инноваций "GxP-Профи 2024", на котором свою продукцию представят лучшие фармацевтические компании стран объединения, сообщила пресс-служба ЕЭК. Он продлится до 30 ноября.

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