Вестник Кавказа

Казахстан наторговал с ЕАЭС почти на $19 млрд

Казахстан наторговал с ЕАЭС почти на $19 млрд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Торговля Казахстана со странами ЕАЭС продолжает оставаться на высоком уровне. Товарооборот составил почти $19 млрд.

В Казахстане подсчитали объем внешней торговли со странами ЕАЭС. Товарооборот страны с Россией, Беларусью и Кыргызстаном составил $18,9 млрд. 

Несмотря на незначительное снижение общих показателей по сравнению с прошлым годом, импорт продемонстрировал рост почти на 1% и составил около $12 млрд. Главным партнером в ЕАЭС по-прежнему остается Россия, на долю которой приходится 90% всей торговли. 

В 2024 республике удалось увеличить объем экспортных поставок строительных материалов, металлов и продукции химической промышленности. 

Отметим, что общий внешнеторговый оборот Казахстана составил почти $92 млрд. При этом экспорт преобладает над импортом на $15,4 млрд, передает Спутник Казахстан.

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