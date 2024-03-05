Экономика Казахстана выходит на новые рубежи

Экономика Казахстана третий месяц демонстрирует активный рост – по итогам 9 месяцев он составил 4%, и это не предел: большой задел есть у строительства, торговли и обрабатывающей промышленности страны.

В Казахстане на протяжении трех месяцев наблюдается значительный рост экономики. По итогам 9 месяцев текущего года он составил 4%, а наибольший рост демонстрируют сельское хозяйство, строительство, транспорт, связь, торговля и обрабатывающая промышленность, сообщил сегодня на заседании правительства глава Миннацэкономики Казахстана Нурлан Байбазаров.

65% роста ВВП обеспечено торговлей, обрабатывающей промышленностью, строительством и сельским хозяйством, а инвестиции в основной капитал выросли на 0,6%, передает Sputnik Казахстан

Наибольший рост демонстрируют несырьевые отрасли: так, объем инвестиций в связь вырос на 81,7%, в образование – на 79,3%, в транспорт – на 31,1%, в обрабатывающую промышленность - на 6,3%, в здравоохранение – на 4,8%, отметил министр.

"В январе-августе текущего года внешнеторговый товарооборот составил $91,7 млрд. Экспорт составил $53,5 млрд, в том числе экспорт обработанных товаров – $17,8 млрд. Импорт товаров составил $38,1 млрд. Положительный торговый баланс увеличился на 34,8% до $15,4 млрд"

- Нурлан Байбазаров

Это – далеко не предел возможностей, поскольку у обрабатывающей промышленности, строительства и торговли есть значительные резервы, которые пока не используются в полной мере, - оценил доклад премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

Для качественного роста экономики нужно мобилизовать все ресурсы, и хотя сейчас это непросто, нужно наладить слаженную и эффективную работу в этом направлении в каждом регионе, добавил премьер.