Вестник Кавказа

Армении прочат лидерство по туризму в ЕАЭС

Гарни
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Евразийском экономическом союзе в скором времени может появиться около 200 туристических маршрутов, а новым лидером ЕАЭС в этой сфере может стать Армения, демонстрирующая уникальные результаты.

Несмотря на отсутствие моря и общей границы со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), туристический сектор Армении показывает высокую эффективность: это выводит страну в лидеры по развитию туризма, сообщил на Евразийском экономическом форуме директор Департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК Ернар Бакенов.

"Армения демонстрирует уникальный результат в сфере туризма, и ее успехи могут стать примером для других стран ЕАЭС"

- Ернар Бакенов

В 2025 году начнется разработка концепции развития туризма на пространстве ЕАЭС, в рамках которой в содружестве может появиться более 200 евразийских турмаршрутов, значительная часть которых будет проходить по территории республики, отметил он, передает Sputnik Армения.

Новая концепция объединит в себе информацию о культурных и туристических объектах, транспортных маршрутах и событиях в странах все эти данные будут опубликованы на сайте ЕАЭС в виде интерактивных карт, а вскоре заработает и онлайн-платформа с полной информацией о туристических объектах, мероприятиях, транспортных маршрутах и услугах в странах содружества, в которую будут включены и новые туристические маршруты, позволяющие в течение одной поездки посетить туристам сразу несколько стран.

Будут у ЕАЭС и свои стандарты качества туристических услуг, которые обеспечат путешественникам комфорт во время поездок, и армянский опыт в этой области станет важным ориентиром в этом, подытожил Бакенов.

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