Президент Армении: Ереван хочет мира

"Перекресток мира" возможен, считает Хачатрян. Проект показывает стремление Армении к миру.
Президент Армении Ваагн Хачатрян сообщил, что республика действительно стремится к миру на Южном Кавказе и допустил реализацию программы "Перекресток мира".
"Этого можно добиться, живя, действуя, работая"
– Хачатрян
Он отметил, что проект "Перекресток мира" показывает, что Армения действительно хочет мира, это оценили и международные партнеры.
"Самое важное то, что они принимают наше стремление и уверены, что мы, действительно, хотим мира в регионе. Это наилучший инструмент для представления"
– Хачатрян
Также он отметил, что подобных «Перекрестку мира» программ сейчас много в мире, они не противоречат друг другу, а могут быть дополнением.
Читайте нас в Дзен Новости Google News