Президент Армении: Ереван хочет мира

"Перекресток мира" возможен, считает Хачатрян. Проект показывает стремление Армении к миру.

Президент Армении Ваагн Хачатрян сообщил, что республика действительно стремится к миру на Южном Кавказе и допустил реализацию программы "Перекресток мира".

"Этого можно добиться, живя, действуя, работая"

– Хачатрян

Он отметил, что проект "Перекресток мира" показывает, что Армения действительно хочет мира, это оценили и международные партнеры.

"Самое важное то, что они принимают наше стремление и уверены, что мы, действительно, хотим мира в регионе. Это наилучший инструмент для представления"

– Хачатрян

Также он отметил, что подобных «Перекрестку мира» программ сейчас много в мире, они не противоречат друг другу, а могут быть дополнением.