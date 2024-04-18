Казахстан хочет продлить запрет на вывоз своего топлива

Власти Казахстана подготовили проект приказа, который продлевает запрет на вывоз с территории страны за пределы таможенной территории ЕАЭС отдельных видов автомобильного топлива сразу на два года, до 31 декабря 2026 года, сообщили в пресс-службе Минэнерго страны.
Проект нового закона разрабатывали сразу несколько министерств - энергетики, торговли и интеграции, финансов и национальной экономики. Как отметили разработчики, необходимость такого закона связана с тем, что "серый" экспорт ГСМ из Казахстана достигает 10 тыс т, передает Sputnik Казахстан.
"Более того, в рамках Соглашения о поставках нефти и нефтепродуктов Республика Казахстан вынуждена импортировать нефтепродукты на условиях беспошлинных поставок и, соответственно, учитываются требования российской стороны по запрету реэкспорта ГСМ за пределы ЕАЭС"
- Минэнерго Казахстана
Как полагают авторы проекта, новый запрет позволит загрузить свободные мощности казахстанских НПЗ и снизить в стране дефицит автотоплива, а также выполнить условия беспошлинных поставок и исключить реэкспорт аналогичных импортных нефтепродуктов до образования общих рынков нефти и нефтепродуктов в странах ЕАЭС.
Проект приказа уже опубликован на сайте "Открытые НПА", его публичное обсуждение продлится до 7 ноября текущего года.
Напомним, ныне действующий запрет будет действовать до 31 декабря текущего 2024 года.