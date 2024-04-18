Вестник Кавказа

Казахстан хочет продлить запрет на вывоз своего топлива

Бензовоз
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Казахстан намерен пролить запрет на вывоз бензина АИ-92 и дизтоплива за пределы ЕАЭС, сейчас он действует до 31 декабря 2024 года: если проект приказа будет одобрен, ограничения продлятся до конца 2026 года.

Власти Казахстана подготовили проект приказа, который продлевает запрет на вывоз с территории страны за пределы таможенной территории ЕАЭС отдельных видов автомобильного топлива сразу на два года, до 31 декабря 2026 года, сообщили в пресс-службе Минэнерго страны.

Проект нового закона разрабатывали сразу несколько министерств - энергетики, торговли и интеграции, финансов и национальной экономики. Как отметили разработчики, необходимость такого закона связана с тем, что "серый" экспорт ГСМ из Казахстана достигает 10 тыс т, передает Sputnik Казахстан.

"Более того, в рамках Соглашения о поставках нефти и нефтепродуктов Республика Казахстан вынуждена импортировать нефтепродукты на условиях беспошлинных поставок и, соответственно, учитываются требования российской стороны по запрету реэкспорта ГСМ за пределы ЕАЭС"

- Минэнерго Казахстана

Как полагают авторы проекта, новый запрет позволит загрузить свободные мощности казахстанских НПЗ и снизить в стране дефицит автотоплива, а также выполнить условия беспошлинных поставок и исключить реэкспорт аналогичных импортных нефтепродуктов до образования общих рынков нефти и нефтепродуктов в странах ЕАЭС.

Проект приказа уже опубликован на сайте "Открытые НПА", его публичное обсуждение продлится до 7 ноября текущего года.

Напомним, ныне действующий запрет будет действовать до 31 декабря текущего 2024 года.

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