Вестник Кавказа

Армения увеличила товарооборот с ЕАЭС

Армения увеличила товарооборот с ЕАЭС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Товарооборот Армении с ЕАЭС в 2024 году составил более $9 млрд. Экспорт из Армении — чуть более $2,5 млрд, а импорт — свыше $7,1 млрд.

Руководитель армянского министерства экономики Геворг Папоян рассказал о торговле Армении со странами ЕАЭС.

Он отметил, что за первые 8 месяцев текущего года товарооборот составил свыше $9 млрд — в два раза больше прошлогодних показателей.

Министр также подчеркнул, что экспорт в страны ЕАЭС из Армении составил более $2,5 млрд, а импорт в Армению — более $7,1 млрд.

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