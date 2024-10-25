ЦИК Грузии пожаловался на давление после выборов

На сотрудников избирательных администраций в Грузии оказывается давление после выборов в парламент. Об этом сказано в заявлении Центризбиркома страны.
"Одновременно с дискредитацией выборов 26 октября интенсивный характер имеет давление на сотрудников избирательных администраций. Заинтересованные лица повторяют тактику, использованную во время парламентских выборов 2020 года, для давления на избирателей"
– ЦИК Грузии
Там отметили, что давление оказывается на членов комиссий всех уровней, включая членов зарубежных комиссий.
"Некоторым из них поступают оскорбительные звонки по телефону и сообщения с угрозами. Интенсивный характер имеет и использование оскорблений, давления, буллинга и языка ненависти в социальных сетях"
– Центризбирком республики
В ЦИК добавили, что продолжат защищать своих коллег и предупредили, что информация о каждом звонке или сообщении, противоречащих закону, будет передаваться в соответствующие органы.
Напомним, выборы в парламент республики состоялись в минувшую субботу. Победу на них 54% одержала "Грузинская мечта". При этом другие партии, прошедшие в парламент, отказываются признавать результаты выборов.