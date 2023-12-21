Крупнейшая ГЭС начала работать в Грузии

Строительство крупнейшей в новейшей истории Грузии ГЭС «Хоби 2» завершено. На церемонии открытия выступил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

На западе Грузии в муниципалитете Чхороцку завершили строительство крупнейшей ГЭС на территории страны, возведенной после 1991 года, рассказал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе на торжественной церемонии открытия. Она получила название «Хоби 2».

«ГЭС "Хоби 2" — крупнейшая гидроэлектростанция, построенная в Грузии после советского периода. Установленная мощность станции — 44,5 МВт, выработка электроэнергии — 202 млн кВтч. Объем инвестиций — 63 млн долларов, при строительстве было занято 300 человек»

- Ираклий Кобахидзе

Строительство ГЭС началось еще в 2015 году. Грузинские премьер отметил, что это один из важнейших проектов, который будет способствовать укреплению энергетической независимости Грузии.

Кобахидзе также рассказал о планах развития грузинской экономики и отметил, что она выросла на 40 млрд лари ($14,5 млрд) с 2020 года. За следующие 4 года экономика должна подняться еще на 40 млрд лари.

С его слов экономический рост должен сопровождаться укреплением национальных энергоресурсов. К сегодняшнему дню они увеличились на 37% с 2012 года.

Стоит отметить, что потребление электроэнергии в Грузии постоянно растет, и к 2030 году страна может столкнуться с дефицитом, поэтому власти уделяют особое внимание развитию местных энергетических ресурсов.