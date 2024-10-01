Вестник Кавказа

Кобахидзе прогнозирует рост экономики Грузии выше ожиданий МВФ

Кобахидзе прогнозирует рост экономики Грузии выше ожиданий МВФ
Премьер Грузии предсказывает существенный рост грузинской экономики в ближайшем будущем. По его словам, он превзойдет ожидания МВФ.

Экономика Грузии вырастет больше, чем этого ожидают в Международном валютном фонде. Такое заявление сделал премьер-министр страны, выступая 24 октября на заседании правительства.

"Мы всегда превосходили прогноз Международного валютного фонда. И здесь мы уверены, что наш экономический рост будет даже выше, чем прогнозирует Международный валютный фонд"

– Ираклий Кобахидзе

По его словам, в обновленном прогнозе МВФ сказано, что в текущем году у республики будет самый высокий экономический рост не только на всем Южном Кавказе, но и во всей Европе.

Ранее в этом месяце в МВФ повысили экономический рост Грузии на 2024 год с 5,7% до 7,6%. В фонде также ожидают, что в следующем году он составит 6%.

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