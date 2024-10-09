Вестник Кавказа

Грузия станет богатой через шесть лет – Иванишвили

Бидзина Иванишвили
© Фото: соцсети Ираклия Кобахидзе
Грузия войдет в Европу с поднятой головой, считает Бидзина Иванишвили. По его словам, это произойдет в случае сохранения нынешних темпов экономического роста.

Грузия должна будет войти в число богатых стран в 2030 году. Такое заявление сделал основатель правящей партии страны Бидзина Иванишвили, выступая перед избирателями в Зугдиди.

"Грузия войдет в список богатых стран, и мы войдем в Европу не на одной ноге и с вытянутой рукой, а с поднятой головой и гордо, и станем членом самой успешной единой семьи"

– Бидзина Иванишвили

При этом миллиардер подчеркнул, что это произойдет, если сохранятся прогнозируемые темпы экономического роста.

Он также обратил внимание на прогноз МВФ, согласно которому ВВП республики на душу населения через 4-5 лет превысит $12,9 тыс.

"Если прогнозируемые темпы роста сохранятся, если добавить еще год, поскольку МВФ проводил исследование до 2029 года, то в 2030 году он превысит $14 тыс и, по большой вероятности, (Грузия – прим. ред.) станет страной со статусом высокого дохода"

– основатель "Грузинской мечты"

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