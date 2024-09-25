Грузия справится и без финансирования ЕС – власти

Возможное прекращение Евросоюзом финансирования Грузии никоим образом не повлияет на реализацию проектов в стране, заверил первый вице-премьер. По словам Левана Давиташвили, Грузия сможет справиться и за счет своего бюджета.

Тбилиси продолжит реализацию текущих проектов, даже если Брюссель прислушается к сегодняшней резолюции Европарламента и остановит финансирование Грузии, заявил первый вице-премьер, глава Минэкономики Леван Давиташвили.

"Мы ни один проект не остановим. Мы все проекты продолжим"

– первый зампредседателя грузинского правительства

Он подчеркнул, что грузинского бюджета хватит на реализацию запланированных проектов. Давиташвили отметил, что Тбилиси останется верным своим приоритетам и при попытке прекращения финансирования, и при полной его заморозке – по его словам, страна располагает необходимым ресурсом.

Напомним, ранее сегодня Европарламент принял резолюцию, в которой призвал власти ЕС прекратить финансирование Грузии из-за принятых в стране законопроектов, противоречащих принципам демократии, в том числе и закона об иноагентах. Кроме того, евродепутаты рекомендовали ввести санкции против Бидзины Иванишвили.