Грузия справится и без финансирования ЕС – власти

Тбилиси продолжит реализацию текущих проектов, даже если Брюссель прислушается к сегодняшней резолюции Европарламента и остановит финансирование Грузии, заявил первый вице-премьер, глава Минэкономики Леван Давиташвили.
"Мы ни один проект не остановим. Мы все проекты продолжим"
– первый зампредседателя грузинского правительства
Он подчеркнул, что грузинского бюджета хватит на реализацию запланированных проектов. Давиташвили отметил, что Тбилиси останется верным своим приоритетам и при попытке прекращения финансирования, и при полной его заморозке – по его словам, страна располагает необходимым ресурсом.
Напомним, ранее сегодня Европарламент принял резолюцию, в которой призвал власти ЕС прекратить финансирование Грузии из-за принятых в стране законопроектов, противоречащих принципам демократии, в том числе и закона об иноагентах. Кроме того, евродепутаты рекомендовали ввести санкции против Бидзины Иванишвили.