Грузии прочат серьезный рост экономики

В нынешнем 2024 году Грузия может показать самый высокий экономический рост среди стран Европы и региона – до 7,6%, говорится в новом прогнозе МВФ. Оптимистичные, но более скромные цифры называют и в АБР, и в ВБ.

Рост экономики Грузии в текущем 2024 году составит не 5,7%, а 7,6%, а на следующий 2025 год экономика страны вырастет на 6%, говорится в новом прогнозе Международного валютного фонда, сообщает грузинское министерство экономики и устойчивого развития.

"В 2024 году у Грузии будет самый высокий экономический рост среди стран Европы и региона. Также в среднесрочный период – в 2024-2029 годы – будет зафиксирован самый высокий экономический рост, в среднем он составит 5,6% (самый высокий рост среди стран Европы)"

- Минэкономики Грузии

Прогноз экономического роста Грузии, сделанный Фондом в 2,5 раза превышает средний показатель остальных кандидатов на вступление в Евросоюз, а в 2024-2029 годы в среднем будет превышать в 1,6 раза, передает Sputnik Грузия.

Оптимистичные прогнозы дает и Азиатский банк развития (АБР): эго аналитики прогнозируют экономический рост Грузии в 2024 году в 7% - это на 2% больше, чем предыдущий апрельский прогноз в 5%.

Новый прогноз для Грузии по росту ВВП пересмотрел и Всемирный банк (ВБ), хотя он более осторожен – всего 5,2%, в январе прогноз аналитиков составлял 4,8%.

В последние годы ВВП Грузии стабильно растет - в августе 2024 года он составил 12% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, при этом средний показатель реального роста ВВП за 8 месяцев 2024 года составил 10%.