Грузия наращивает внешнеторговый оборот

Грузинский бизнес серьезно активизировался, нарастив экспорт за 9 месяцев текущего 2024 года до рекордного объема в 4,8 миллиарда долларов, внешнеторговый оборот страны за этот период вырос до 16,8 миллиарда долларов.

В Грузии активизировались бизнес и частный сектор, что уже привело к значительному росту экспорта, заявил заместитель министра экономики и устойчивого развития страны Вахтанг Цинцадзе.

Если начало года было достаточно вялым, то уже с июня 2024 года экспорт показал стремительный рост, и в январе-сентябре он достиг рекордного объема в $4,8 млрд. Кроме того, в сентябре 2024 года зафиксирован значительный рост экспорта в 17%, и его объем составил $615,6 млн, отметил чиновник, передает Sputnik Грузия.

Такие тенденции позволяют рассчитывать на оптимистичный прогноз в направлении экономического роста, со своей стороны правительство Грузии поддерживает такой рост конкурентоспособности малого и среднего бизнеса.

"Мы продолжим активную работу, с одной стороны, в направлении либерализации торговых рынков, а с другой – будем увеличивать и расширять программы государственной поддержки, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства"

- Вахтанг Цинцадзе

Напомним, рекордный объем экспорта и товарооборота в Грузии был зафиксирован в 2023 году – экспорт увеличился на 9% до $6,1 млрд, а товарооборот вырос на 13,4% до $21,7 млрд. За 9 месяцев 2024 года внешнеторговый оборот Грузии вырос на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил $16,8 млрд, а экспорт вырос на 4,1%, до $4,8 млрд, свидетельствуют данные Национальной службы статистики "Сакстат".