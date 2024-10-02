Комитет по туризму Армении возглавила Лусине Геворкян

Спустя полгода после того, как стала вакантной должность главы Госкомтуризма Армении, премьер страны назначил на нее члена старейшин Еревана Лусине Геворкян.

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна главой Комитета по туризму страны сегодня была назначена Лусине Геворкян.

"Руководствуясь частью 7 статьи 9 закона "Об общественной службе", назначить Лусине Геворкян председателем Комитета по туризму"

- решение премьер-министра Армении

Лусине Геворкян до нового назначения являлась членом Совета старейшин Еревана, передает Sputnik Армения.

В мае 2024 года от этой должности была освобождена Сисиан Погосян, возглавлявшая пост с января 2022 года. За это время в отрасли, дающей солидный доход бюджету страны, накопилась масса проблем, решать которые нужно незамедлительно.

Напомним, несмотря на отсутствие моря и общей границы со странами Евразийского экономического союза, туристический сектор Армении показывает высокую эффективность, что выводит страну в лидеры по развитию туризма, сообщил на Евразийском экономическом форуме директор Департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК Ернар Бакенов.

В 2025 году начнется разработка концепции развития туризма на пространстве ЕАЭС, в рамках которой в содружестве может появиться более 200 евразийских турмаршрутов, значительная часть которых будет проходить по территории республики.